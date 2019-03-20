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TFF 2. Lig

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve ligde hiçbir iddiası bulunmayan Amed Sportif Faaliyetler'de Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor.


Yeşil kırmızılı beyazlı takım, teknik direktör Mehmet Budakın gözetiminde çalışmalarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Talaytepe Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleşen idman oldukça neşeli geçti. Bütün futbolcuların yer aldığı idmanda, yeşil kırmızılı beyazlılar, kros ağırlıklı bir antrenman gerçekleşti. Bazı yöneticilerin de takip ettiği idmana, takımla ilişkileri kesilen 6 futbolcu yer almadı.


Amed Sportif Faaliyetler, 23 Mart Cumartesi günü Eyüpspor ile İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, zorlu maç için İstanbul'a cuma günü gidecek ve kampa girip maç saatini bekleyecek.

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