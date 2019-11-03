TFF 2. LİG

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Başkent Akademi Futbol Kulübü'nü evinde 2-1 mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşma güneşli bir havada gerçekleşti. Amed Sportif Faaliyetler'in ilk atağında 30. saniyede penaltı kazandı. Ceza alanına giren Burak, Eyüp tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Furkan penaltıyı gole çevirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı. Müsabakanın ikinci yarısına da Amed Sportif Faaliyetler atak başlayan taraf oldu.

63. dakikada Amedspor farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın arkasına sarkan Onur yerden plase vuruşla topu ağlara yolladı. 90. dakikada gelişen konuk takım atağında ceza alanına giren Tolgahan sert şutla topu filelere gönderdi. 90+2. dakikada Başkent Akademi'de Abdullah çift sarıdan kırmızı kart gördü. Müsabaka Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Erdem Temel, Ersin Erbay, Egemen Savran

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan, Abdullah Çetin (Dk. 44 Yüksel Kayaalp), Yiğitcan Gölboyu, Oğuz Özden, Tolga Tekin (Dk. 65 Hüseyin Yılmaz), Mansur Çalar, Onur Alkan, Bünyamin Yürür, Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 75 Muhlis İstemi), Muhammet Yılmaz, Furkan Yaman

Başkent Akademi FK: Necati Yılmaz, Süleyman Özdamar, Abdullah Çelik, Bilal Aziz Özer, Eyüp Poyraz, Muhammed Burak Çelik (Dk. 46 Ömer Bozan), Kerem Şeras (Dk. 73 Yavuz Alemdar), Tolgahan Erbay, Ahmet Sun, Suat Kaya, Bora Taşdemir (Dk. 56 Yavuz Koç)

Goller: Dk. 1 Furkan Yaman, Dk. 63 Onur Alkan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Tolgahan Erbay (Başkent Akademi FK)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mansur çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 35 Muhammed Burak Çelik, Dk. 77 Süleyman Özdamar (Başkent Akademi FK)