TFF 2. Lig

Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor'u sahasında 1-0'lık sonuçla mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşma, oldukça zorlu geçti. Maça hızlı başlayan taraf Afjet Afyonspor oldu. 5. dakikada Emre Tosun'un sert şutunda top direkten döndü. Amedspor 39. dakikada 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı olan Burak hakemi alkışladığı için çift sarıdan kırmızı kart gördü. Hakem Gürel Uzuner karara tepki gösteren Amedspor antrenörü Mesut Önal'ı da kırmızı kartla tribüne yolladı. Sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkarıldı. Olaylar nedeniyle maç bir süre durdu. Amedsppr 45.dakikada 1-0 öne geçti. Mansur'un pasında ceza alanına giren Furkan'ın vuruşunda top kalecinin bacakları arasından ağlara gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısı başladığı gibi sona erdi ve Amed Sportif Faaliyetler, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın karnesi

Stat: yeni Diyarbakır

Hakemler: Gürel Uzuner, Suha Adıyaman, Gökhan Coşar

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan, Hasan Erbey, Muhlis İstemi (Dk. 87 Bulut Kaya ?), Bünyamin Yürür, Onur Alkan, Muhammed Burak Taşdemir, Abdullah Çetin, Tolga Tekin (Dk.73 Azad Kevin Odabaşı), Hüseyin Yılmaz, Mansur Çalar, Furkan Yaman

Afjet Afyonspor: Mustafa Gürbüz, Oktay Kancı, Emre Tosun, Onur Ramazan Toprak (Dk. 60 Ramazan Kuzu), Enes Ata (Dk. 46 İlker Avşar), Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Bayram Çetin (Dk. 80 Kaan Beysal ?), Aykut Uluç, Aykut Çift

Gol: Dk. 45 Furkan Yaman (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 80 Abdulaziz Demircan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 Enes Ata (Afjet Afyonspor)

Kırmızı kart: Dk. 39 Muhammed Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler)