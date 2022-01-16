TFF 2. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Çorum Futbol Kulübü: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 20. haftasında Diyarbekirspor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Şevket Teker, Güner Mumcu Taştan
Diyarbekirspor: Salih Şenbaş, Batuhan Süer, Şanan Özel, Şahin Şafakoğlu, İbrahim Has, Baran Işık, Oğuzhan Kayar, Cihan Aydın, Serhat Enes Çalışkan, Emir Can Sayar, Emrullah Sayar (Seymen Salih Adalı dk. 26, Kerem Vapuroğlu dk. 74)
Çorum Futbol Kulübü: Hasan Hüseyin Akınay, Berkay Can Değirmencioğlu, Hasan Küçcük (Muhsin Yıldırım dk. 46), Mehmet Gürkan Öztürk (Batuhan Er dk. 65), Umut Kaya, Murat Yıldırım, Serkan Yavuz, Burak Çalık (Mehmet Akyüz dk. 46), Emre Öztürk, İsmet Benli, Halil İbrahim Sönmez
Goller: Emrullah Sayar (dk. 10 ve 11) (Diyarbekirspor)
Sarı kartlar: Serhat Enes Çalışkan, Salih Şenbaş, Oğuz Kayar (Diyarbekirspor), Umut Kaya, Serkan Yavuz, Halil İbrahim Sönmez, Muhsin Yıldırım, Murat Yıldırım (Çorum Futbol Kulübü)