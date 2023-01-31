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TFF 2. Lig ve BAL'da mücadele eden Diyarbakır takımları 3 puana 1 golle uzandı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbakır takımları kendi liglerinde 1 golle, 3 puana uzandı.


Amedspor, pazar günü kendi evinde haftaya zirvede giren Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek liderlikten ederken, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge maçlarında cumartesi günü Yenişehir Belediyespor, Çınar Beldiyespor'u 1-0, pazar günü ise Bağlar Belediyespor, Erganispor'u aynı skorla yenerek 3 puana 1 golle uzandılar.


Gözler ligde bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalarda olacak. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Amedspor, Şanlıurfaspor'u 1-0'la geçmenin verdiği moralle Somaspor deplasmanına çıkacak. BAL 1.Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Diyarbakır ekiplerinden, Yenişehir Belediyespor Vanspor, Bağlar Belediyespor ise Batman 72 Belediyespor'a konuk olacak. Çınar Belediyespor Kurtalanspor'u, Erganispor ise Yeşil Vartospor'u konuk edecek.

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