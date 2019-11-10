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TFF 3. Lig 3. Grup

TFF 3.

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Somaspor'a evinde 2-1'lik sonuçla mağlup oldu.


14. dakikada Somaspor 1-0 öne geçti. Hayri Mert'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta top köşeden ağlara gitti. 32. dakikada Diyarbekirspor muhteşem bir golle beraberliği yakaladı. Ceza alanı dışından topla buluşan Taner, yaklaşık 25 metreden muhteşem vurdu ve meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 40. dakikada Somaspor penaltı kazandı. Diyarbekirspor'dan Reşo'nun eline çarpan top sonrasında hakem Metehan Alpat penaltı kararı verdi. Üzeyir'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Mehmet Mert nefis refleksle kurtararak gole izin vermedi. 45+2. dakikada Yusuf Can'ın köşeye giden şutunda kaleci Mehmet Mert muhteşem bir refleksle kornere çeldi.


Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.


Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf Somaspor oldu. 62. dakikada konuk takım yeniden öne geçti. Ceza alanına yapılan ortada boşta kalan Muammer topu ağlara yolladı.


Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakanın ardından Diyarbekirsporlu taraftarlar, futbolcular başta olmak üzere yönetimi protesto etti.



Maçın karnesi


Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Metehan Alpat, Yasin Kılıç, Yunus Yıldız


Diyarbekirspor: Mehmet Mert Pala, Reşo Akın (Dk. 62 Tolunay Yurtseven), Taner Çekiç (Dk. 56 İbrahim Has), Vedat Budak, Fikret Topaloğlu, Emrah Kiraz, Doğukan Bad, Emre Kara, Güney Tutcuoğlu (Dk. 81 Şevket Güngör ?), Ali Han Tunçer, Mehmet Fuat Gölbaşı


Somaspor: Ömer Kavurkacı, Burak Turan, Muhsin Polat, Muammer Atalay, Ahmet Tamet, Onur Ulaş, Ali Akkuş (Dk. 81 Melih Şencan ?), Yusuf Can Abay (Dk. 80 Oğuzhan Nemli), Üzeyir Ergün, Hayri Mert Yomralıoğlu, Mehmet Uysal


Goller: Dk. 32 Taner Çekiç (Diyarbekirspor), Dk. 14 Hayri Mert Yomralıoğlu, Dk. 62 Muammer Atalay (Somaspor)


Sarı kartlar: Dk. 38 Doğukan Bad, Dk. 51 Taner Çekiç (Diyarbekirspor), Dk. 87 Üzeyir Ergün, Dk. 90 Melih Şencan (Somaspor)

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