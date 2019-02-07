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TFF 3. LİG

TFF 3.

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da, Anagol 24 Erzincanspor maçı öncesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yeşil kırmızılı kulübün yönetimine takviyeler yapıldı.


Onursal başkan Fevzi İlhanlı'nın talebiyle Diyarbekirspor yönetimine, Şehmus Şenyiğit, Orhan Tuma ve Süleyman Akar eklendi. Göreve başlayan yeni yöneticilerin görevi de belirlendi. Şehmus Şenyiğit, kulüp başkan yardımcılığına ve medya sorumluluğuna, Orhan Tuma taraftarlardan ve kulüp güvenlik sorumluluğuna, Süleyman Akar ise kulüp temsilciliği görevine getirildi.


Göreve yeni başlayan yöneticiler, takımın idman yaptığı Seyrantepe Spor Tesisleri'ne giderek, futbolcu ve teknik heyetle bir araya geldi. İdman öncesinde futbolcu ve teknik heyetle hatıra fotoğrafı çektiren yeni yöneticiler, idman sonrasında kendileriyle getirdikleri tatlıları yeşil kırmızılı kafileye ikram etti.


İdmanın ardından teknik heyetle kısa bir görüşme yapan yeni yöneticiler, Diyarbekirspor'un kısa sürede toparlanıp başarılı sonuçlara imza atacaklarını belirtti.

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