TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 0 - Bağcılar Spor Kulübü: 2

TFF 3.
Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında ağırladığı Bağcılar Spor Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Volkan Okur, Ferhat Dalgıç, Mehmet Kirişçioğlu
Diyarbekirspor: Ali Alper Doğan, Fikret Topaloğlu, Gökhan Köseoğlu, Fahri Küçükkurt, Emre Tosun, Sedat Dursun (Serdar Ümit Deniz dk. 46), Vedat Budak (Salih Sefercik dk. 46), Aytaç Deniz (Osman Bayrak dk. 72), Mustafa Aydoğdu, Raşit Sevindir, Serhat Zübeyr Koruk
Bağcılar Spor Kulübü: Burak Onur, Murat Rüzgar, İbrahim İşçi, Asım Metin, Halil İbrahim Mızrap, Oğuz Aksoy (Muhammed Furkan Işık dk. 62), Sezer Yıldırım, Batuhan Türk (Murat Batuhan dk. 58), Serhat Mutlu, Özcan Aydın (Yasin Demirci dk. 75), Recep Akkemik
Goller: Özcan Aydın (dk. 8), Muhammed Furkan Işık (dk. 83) (Bağcılar Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Mustafa Aydoğan, Sedat Dursun, Fahri Küçükkurt, Serdar Ümit Deniz (Diyarbekirspor), Halil İbrahim Mızrap, Oğuz Aksoy (Bağcılar Spor Kulübü)