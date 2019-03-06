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TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 0 - Bağcılar Spor Kulübü: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında ağırladığı Bağcılar Spor Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.



Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Volkan Okur, Ferhat Dalgıç, Mehmet Kirişçioğlu


Diyarbekirspor: Ali Alper Doğan, Fikret Topaloğlu, Gökhan Köseoğlu, Fahri Küçükkurt, Emre Tosun, Sedat Dursun (Serdar Ümit Deniz dk. 46), Vedat Budak (Salih Sefercik dk. 46), Aytaç Deniz (Osman Bayrak dk. 72), Mustafa Aydoğdu, Raşit Sevindir, Serhat Zübeyr Koruk


Bağcılar Spor Kulübü: Burak Onur, Murat Rüzgar, İbrahim İşçi, Asım Metin, Halil İbrahim Mızrap, Oğuz Aksoy (Muhammed Furkan Işık dk. 62), Sezer Yıldırım, Batuhan Türk (Murat Batuhan dk. 58), Serhat Mutlu, Özcan Aydın (Yasin Demirci dk. 75), Recep Akkemik


Goller: Özcan Aydın (dk. 8), Muhammed Furkan Işık (dk. 83) (Bağcılar Spor Kulübü)


Sarı kartlar: Mustafa Aydoğan, Sedat Dursun, Fahri Küçükkurt, Serdar Ümit Deniz (Diyarbekirspor), Halil İbrahim Mızrap, Oğuz Aksoy (Bağcılar Spor Kulübü)

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