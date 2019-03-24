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TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 0- Bayburt İÖİ: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Bayburt İl Özel İdare'ye sahasında 2-0 mağlup oldu.


Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Erdoğan Özkaya, Sinan Ertiğü, Alican Uz


Diyarbekirspor: Ramazan Evren Üstündağ, Faruk Yaldıran, Osman Bayrak, Gökhan Köseoğlu, Fahri Küçükkurt, Sedat Dursun, Salih Sefercik (Dk. 46 Taner Çekiç), Mustafa Aydoğdu (Dk. 71 Serhat Zübeyr Koruk), Raşit Sevindir, Aytaç Deniz (Dk. 46 Hakan Yağmurkaya), Aykut Çift


Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: Alişan Şeker, Erol Yüksek, Ali Kemal Yükseker, Selçuk Kaban, Serdar Eylik (Dk. 76 Emre Bayram), Haydar Deniz, Yusuf Onur Arıkan, Emre Hasan Balcı (Dk. 59 Okan Şahingöz), Feyyaz Aydil, Volkan Çekiç, İsmet Kavuştu


Goller: Dk. 8 Haydar Deniz, Dk. 25 Feyyaz Aydil (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)


Sarı kartlar: Dk. 44 Faruk Yaldıran, Dk. 66 Taner Çekiç (Diyarbekirspor), Dk. 22 Emre Hasan Balcı, Dk. 71 Feyyaz Aydil (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)

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