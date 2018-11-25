TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Ankara Adliyespor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Ankara Adliyespor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Stat: Seyrantepe
Hakemler: Serhad Ürkmez, Mücahid Adem Çelebi, Uğur Aydoğdu
Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün, Saffet Gurur Yazar, Emre Tosun, Özgür Kedikli, Sedat Dursun (Selman Sevinç dk. 77), Umut Dilek, Gökhan Köseoğlu, Mustafa Aydoğdu (Tolga Şahin dk. 65), Fikret Topaloğlu, Aykut Çift, Gökhan Ünver (Emre Pehlivan dk. 55)
Ankara Adliyespor: Sercan Yılmaz, Fatih Somuncu, Veli Ortakcı, Cevher Toktaş, Deniz Keskin, Gökhan Berkay Yıldız ((Serkan Şirin dk. 46) Mert Günay dk. 90 ?), Göktuğ Uzunoğlu, Erol Can Akdağ, Mustafa Serkan Koparan, Aykut Çakay, Ali Aydemir (Osman Doğru dk. 83 ?)
Goller: Umut Dilek (dk. 6) (Diyarbekirspor), Serkan Şirin (dk. 51) (Ankara Adliyespor)
Sarı kartlar: Saffet Gurur Yazar, Umut Dilek, Emre Tosun, Özgür Kedikli (Diyarbekirspor)