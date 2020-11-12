TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Çankaya Futbol Kulübü: 0

com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Çankaya Futbol Kulübünü sahasında 1-0 mağlup etti. Diyarbekirspor bu sonuçla lig ve kupa ile beraber üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Bilal Köseoğlu, Emre Aslan, Aykut Yılmaz

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş, Reşo Akın, Ferhat Çoban, Ethem Ercan Pülgir, Mustafa Emre Can, İbrahim Has, Okan Dernek (Enes Keskin dk. 89 ?), Mustafa Pınar (Maksut Birben dk. 60), Mehmet Fuat Gölbaşı, Emir Can Sayar (Alpay Cin dk. 78 ?), Ömer Faruk Ermeç (Murathan Buruş dk. 89 ?)

Çankaya Futbol Kulübü: Muhammed Geylani Özturan, Volkan Kesim, Bekir Turan Böke (Kamil Çakmak dk. 75), Murat Batuhan Abdikoğlu, Sergen Yakupçebioğlu (Furkan Safi dk. 46), Ramazan Özcan, Yasin Öztop, Bilal Hallaçlar, Cemre Atmaca, Emre Çoban (Ahmet Hakan Sevinç dk. 55), Yaser Yüce (Hüseyin Mert Kurt dk. 67)

Gol: Yasin Öztop (dk. 31) (kk)

Sarı kartlar: Ethem Ercan Pülgir, Okan Dernek, Emir Can Sayar (Diyarbekirspor), Emre, Bilal Hallaçlar (Çankaya Futbol Kulübü)

Kırmızı kart: Yasin Öztop (dk. 88) (Çankaya Futbol Kulübü)