TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Cizrespor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Cizrespor'u sahasında 2-1 mağlup etti.
Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya iki takım futbolcuları sahaya "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" pankartı ile çıkararak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Cizre'den gelen yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu Cizrespor'a destek verdi.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Ahmet Turan, Harun Reşit Güngör, Yakup Keçeci
Diyarbekirspor: Ali Alper Doğan, Emre Tosun, Aytaç Deniz, Sedat Dursun, Raşit Sevindir, Hakan Yağmurkaya (Serhat Zuyber Koruk dk. 60), Gökhan Köseoğlu, Fikret Topaloğlu, Aykut Çift, Salih Sefercik, Osman Bayrak (İbrahim Has dk. 78 ?)
Cizrespor: Nevzat Çizmeci, Emre Yüksektepe, Safa Yıldırım, Cemal Doğu, Ekrem Sütçü, Burak Koçer (Yusuf Kerçin dk. 84 ?), Mehmet Albayrak, Emrah Çalışlar, Nureddin Ersoy (Mustafa Coşkun dk. 89 ?), Atilla Erel, Semih Mustafa Usta
Goller: Raşit Sevindir (dk. 46), Aykut Çift (dk. 80) (Diyarbekirspor), Mehmet Albayrak (dk. 19) (Cizrespor)
Sarı kartlar: Aytaç Deniz (Diyarbekirspor), Atilla Erel, Burak Koçer, Mehmet Albayrak, Yusuf Kerçin (Cizrespor)