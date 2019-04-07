TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Karacabey Belediyespor'u sahasında 2-1'lik sonuçla mağlup etti.
Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakada Anıl'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Mehmet Mert gole izin vermedi. Konuk takımın kaçırdığı penaltıdan sonra ani gelişen Diyarbekirspor atağında Mustafa'nın pasıyla buluşan Taner ceza yayı üzerinden nefis vurdu ve 24. dakikada ev sahibi ekibi öne geçirdi. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Diyarbekirspor 80. dakikada 2-0 öne geçti. Mustafa'nın soldan ceza alanına gönderdiği topu iyi takip eden İbrahim oyuna girdikten sadece 2 dakika sonra golünü attı. 88. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Ercan'ın pasıyla ceza alanına giren Mustafa topu ağlara yolladı.
Karşılaşma Diyarbekirspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Sezgin Şahbaz, Sedat Uçar
Diyarbekirspor: Mehmet Mert Pala, Emre Tosun, Mustafa Aydoğdu, Sedat Dursun, Taner Çekiç (Serhat Zübeyr Koruk dk. 77), Hakan Yağmurkaya (Faruk Yaldıran dk. 60), Gökhan Köseoğlu, Fikret Topaloğlu, Aykut Çift (İbrahim Has dk. 79), Vedat Budak, Osman Bayrak
Karacabey Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, İsmail Çokçalış, Emrah Dağ, Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Mustafa Apardı dk. 79), İlyas Yılmazer, Cemal İşleyen, Adem Aydın (Berkin Kamil Aslan dk. 68), Batuhan Ayvaz, Anıl Yıldırım, Cenk Özkacar, Mahmut Şeker (Ercan Karaca dk. 46)
Goller: Taner Çekiç (dk. 24), İbrahim Has (dk. 80) (Diyarbekirspor), Mustafa Apardı (dk. 88) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Aykut Çift, Fahri Küçükkurt (Diyarbekirspor), Adem Aydın, Emrah Dağ (Karacabey Belediyespor)