TFF'nin kararı Amed Sportif Faaliyetleri üzdü

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) pandemi süreci nedeniyle ertelenen liglerin 18 Temmuzda devam etmesi yönünde karar vermesi, ligin oynanmayacağı ve küme düşmenin kaldırılacağı yönünde beklenti içinde olan Amedspor'u üzdü.

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 3 puan farkla küme düşme hattında yer alan Amed Sportif Faaliyetler, sağlık riskini gerekçe göstererek kalan maçların iptalini ve küme düşmenin kaldırılması yönünde federasyona başvuruda bulunmuştu. Devam kararından sonra gözlerin çevrildiği Amed Sportif Faaliyetlerde sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce pandemi süreci nedeniyle ertelenen olağanüstü genel kurul ancak Ağustos ayının ilk haftasında yapılabilecek.

Kulüpte uzun süredir yaşanan maddi sorunlardan dolayı bazı futbolcuların federasyona başvuruda bulunarak serbest kaldığı ifade edilirken, uzun süredir para alamayan bazı personellerin de kulübü mahkemeye verdiği iddia ediliyor. Takımın 18 Temmuzda başlayacak maçlara hazırlanması için en az 1 buçuk milyon lira maddi kaynağa ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.