TGSP'den Diyarbakır annelerine ziyaret

Ailelere destek ziyaretleri ise günbegün artıyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 339 gündür sürüyor. Aileler HDP önünde evlatlarının yolunu gözlerken, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Can Korkmaz, yönetim kurulu üyeleri ve sivil toplum gönüllüsü yaklaşık 200 genç ile ailelere ziyarette bulundu.

Ailelere gül dağıtıp dertlerini dinleyen Ali Haydar Ustaosmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Diyarbakır annelerinin yanlarında olduklarını söyledi.

STK'ların üstüne düşen görevlerden birinin insan haklarını savunması gerektiğine dikkat çeken Ustaosmanoğlu, “3 Eylül 2019 tarihinde bir annenin, terör örgütü tarafından kandırılan evladına kavuşma isteğiyle başlattığı oturma eylemi, kısa sürede onlarca annenin de katıldığı bir sivil hak arayışına dönüşmüştü. Bugün burada hala annelerimiz, evlatlarına kavuşmak umuduyla nöbet tutmaya devam ediyor. Evlatlarına kavuşabilmek için birlik olan ailelerin, devletimizin ve STK'larımızın desteğiyle sesi daha gür çıkmaya başladı. Seslerini duyurabilmeyi başaran, canparelerini katillerin ellerine bırakmak istemeyen annelerden kimileri yavrularına kavuştu ve Allah'ın izniyle kavuşmaya da devam edecekler. Burada STK'ların üzerine düşen, her türlü zulme, baskı, şiddet ve yönlendirmeye karşı insan haklarını ne pahasına olursa olsun savunmaktır. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu olarak, genç hatta çocuk yaşta annelerinden koparılan evlatlar için bugün Diyarbakır annelerinin yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler de Türkiye Gençlik STK'ları Platformu yönetimi ve üyelerine ziyaretten dolayı teşekkür etti.