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Tıbbi ürünler firmasından maske desteği

Diyarbakır’da faaliyet yürüten bir tıbbi ürünler firması, valiliğe 5 bin maske gönderdi.

Diyarbakır'da faaliyet yürüten bir tıbbi ürünler firması, valiliğe 5 bin maske gönderdi.


Diyarbakır'da tıbbi ürünler firması, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kendi fabrikalarında üretilen 5 bin maskeyi Diyarbakır Valiliğine gönderdi. Samir Tıbbi Ürünler Firması Yönetim Kurulu Başkanı Sadrettin Tosunlu, korona virüs nedeni ile tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Tosunlu, “Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikamızda üç katlı ve kullanışlı cerrahi yüz maskelerinden beş bin adet hibe ettik. Yaptığımız yardım, devletimize ve milletimize helali hoş olsun. Önümüzdeki süreçte de, tüm olanaklarımızı seferber ederek, korona virüs ile mücadele kapsamında bu hibe çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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