Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Pekcan, beraberinde Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ile çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren ailelerle görüştü. Bakan Pekcan'ın karanfil verdiği aileler, çocuklarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatırken, ailelerin yanında olduklarını belirten Bakan Pekcan ise anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Yapılan görüşmenin ardından Bakan Pekcan ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.