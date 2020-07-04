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Ticari taksi takla attı: 2 yaralı

Diyarbakır’da minibüsle araçla çarpışan ticari taksi takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da minibüsle araçla çarpışan ticari taksi takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Koşuyolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 TT 0807 plakalı ticari taksi sürat yaparak 25 KC 9760 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi, refüje çarparak takla attı. Takside bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, öte yandan güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlatırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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