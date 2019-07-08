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Tiner yüklü pikap şarampole yuvarlandı, faciadan dönüldü

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda tiner yüklü pikabın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda tiner yüklü pikabın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Pikaptaki tiner varillerinin alev almaması olası bir faciayı önledi.


Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tiner yüklü pikap, Diyarbakır'a seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce takla atan araçta bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.


Öte yandan pikapta bulunan tiner varillerinin alev almaması olası bir faciayı önledi. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatırken itfaiye ekipleri etrafa dökülen tinerin alev almaması için temizlik çalışması başlattı. Kaza yapan araç ise çekici yardımıyla şarampolden çıkartıldı. Olay yeri vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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