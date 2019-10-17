Tıp fakültesi öğrencilerine ‘intihar ve farkındalık' semineri

DÜ Tıp Fakültesi'nde düzenlenen seminer Doç. Dr. Abdullah Atlı tarafından gerçekleştirildi. İntiharın dünyada en çok ölüme yol açan nedenlerinden biri olduğunu belirten Doç. Dr. Abdullah Atlı, her yıl bir milyona yakın kişinin intihar nedeniyle hayatını kaybettiğini, Türkiye'nin intihar olayında dünyada 79'uncu sırada yer aldığını söyledi. Doç. Dr. Atlı, “Daha önce 66'ncı sırada yer alan ülkemizin daha geri sıralara düşmesi kısmen sevindirici bir durum olmakla beraber intihar ülkemizdeki ciddiyetini koruyor. 2018 yılında trafik kazalarında 3 bin 368 kişi yaşamını yitirmişken, intihar sonucu ölen kişi sayısı da 3 bin 161 olup kazalardan aşağı kalır yanı yoktur. Yine aynı şekilde 2014-2016 yıllarında Türkiye'de 9 bin 479 kişi intihar etmiş ve İstanbul, İzmir ve Bursa en fazla intihar vakalarının olduğu illerken Bayburt, Gümüşhane ve Çankırı ise intiharların en az olduğu iller olarak sıralanmıştır. 2014-2016 yıllarında Diyarbakır'da 215 intihar olayı olup sıralamada yedinci sırada yer almaktadır. Diyarbakır için de intiharın önemli bir sorun olduğu anlaşılmaktadır” dedi.

İntiharın her yaş gurubunda görülebilen sosyolojik boyutu da olan önemli bir psikiyatri durumu olduğunu belirten Doç. Dr. Atlı, “Bununla beraber bu durumdan en çok genç nüfus etkilenmekte olup intiharların en çok olduğu yaş aralığı ise 20-24 yaş grubu olduğu bildirilmiştir. Maalesef TÜİK verilerine göre, 2014-2016 yılları arasında 15 yaşından küçük toplam 284 çocuk intihar ettiği istatistiklere yansımıştır.10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde dünya genelindeki psikiyatrik sorunları-hastalıkları ve hastalıklar hakkında farkındalığını artırmak ve ruhsal sağlığı desteklemek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda intiharların en sık nedeninin psikiyatrik hastalıklar olduğu bilinen bilimsel bir gerçektir. İntihara en sık neden olan hastalıklar; depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni, alkol-madde kullanım bozukluğu, kişilik bozukluğu sayılabilir. İntihar önlenmesindeki en önemli basamağı psikiyatrik hastalıklar ile ilgili farkındalığı artırmak ve tedaviye hızlı yönlendirme konusunda geniş çalışmalar yapmak oluşturur” diye konuştu.

Seminer, soru ve cevapların ardından sona erdi.