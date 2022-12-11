Tır didik didik arandı, 30 kilo 750 gram 'skank' ele geçirildi

Diyarbakır'da bir tır ve ev aramasında 30 kilo 750 gram skank maddesi ve 2 kilo 600 toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

9 Aralık günü Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucu, Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Şanlıurfa Siverek'te durdurulan bir tırda ve Diyarbakır Kayapınar'da bulunan bir ikamette arama gerçekleştirdi. Yapılan her iki aramada; 30 kilo 750 gram skank maddesi ve 2 kilo 600 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla alakalı, haklarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapılan N.Y. ve T.Y. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.