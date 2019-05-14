TKDK 400 milyon liralık hibe ilanına çıktı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu altıncı başvuru çağrı ilanına çıktı. Projeye göre, bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık, yenilenebilir enerji yatırımları gibi sektörlerin desteklenmesi için 400 milyon lira hibe verileceği açıklandı.

Konuyla ilgili bilgi veren TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, kurumun 8 Mayıs itibarıyla 6. başvuru çağrı ilanına çıktıklarını söyledi. Bu çağrı kapsamında çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme başlığı altında 7 ana sektörde alt sektörleri destekleyeceklerini kaydeden Güneş, çağrı bütçesi 400 milyon lira olduğunu söyledi. Güneş, çağrı kapsamında projelerin uygun harcama tutarlarının 5 bin avro ile 500 bin avro arasında gerekli olduğunu kaydetti. Güneş, “İlk başlığımız bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması. Bu kapsamda tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve pazarlanması, süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, fide fidan yetiştiriciliği desteklenecek. Bir diğer sektörümüz arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi işlenmesi ve paketlenmesi ve zanaatkarlık. Burada bir sürü zanaatkarlık faaliyeti destekleniyor. Ahşap işleri, burada ahşap işlerinden kastımız ahşabın kullanıldığı ve çeşitli araç gereçlerin elde edildiği ürünlerin üretilmesi. Bir diğer sektörümüz katma değerli ürünler. Bu da bizim Diyarbakır'ın yerel ürünleri destekleniyor. Et işlenme destekleniyor. Burada et işlemeden kastımız kavurma, salam, sosis imalatıdır, etin işlenmesiyle alakalı tesisler destek kapsamında. Süt işleme tesisleri 10 tona kadar süt işleme tesisleri destekleniyor” dedi.

Kırsal turizme yönelik tesisler de desteklenecek

Çağrı kapsamında kırsal turizme yönelik tesislerin desteklendiğini anlatan Güneş sözlerine şöyle devam etti:

“Burada otel ve pansiyon kurulması destek kapsamında. 25 yataklı, 25 odalı oteller, pansiyonlar kurulabilecek. Yeme içme tesisleri, lokantalar, pastahane, kahvaltı yerleri gibi yemek çadırları gibi yerler yapılabilecek. At ahırı, parkur inşası gibi sportif, rekreatif balıkçılık, yüzme havuzu, hobi bahçeleri, at bakımı ve biniciliğe yönelik tesis kurulumu gibi birçok tesis bu kapsamda desteklenecek. Bir diğer destekleyeceğimiz sektör su ürünleri yetiştiriciliği. Buralarda havuzlarda, kafeslerde balık üretimi, balık yetiştiriciliği. Aynı zamanda ürettiğiniz balığın satılması için şehrin herhangi bir yerinde balık satış noktaları ve elde etiğiniz balıkların tüketilmesine yönelik balık restoranları destek kapsamında. Bir diğer sektörümüz makine parkları. Burada üretici birliklerine yönelik desteklediğimiz bir başlık. Burada garaj kurulumu, ekim, dikim hasat, gübreleme, ilaçlama makinelerinin alınması desteklenecek. Burada sadece üretici örgütleri destek kapsamında. Son destekleyeceğimiz sektör yenilenebilir enerji yatırımları. Burada güneş enerjisi destekleniyor. Rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biokütle, biogaz, bioyakıt enerjilerinin üretilmesi destekleniyor. 23 Ağustos'a kadar biz projeleri alabileceğiz. Bütün sektörlerde bizim proje tutarları 5 bin avro ile 500 bin avro aralığında olabilir. Hibe oranları yüzde 65'tir. Bütün başlıklarda KDV muafiyeti söz konusudur. Kadın ve genç yatırımcılara öncelik tanıyoruz. Yani kadın ve genç yatırımcıların projelerini biz sıralarken onlara öncelik tanıyacağı.”

Güneş, ayrıca beşinci çağrı ilanlarının hayvancılık yatırımlarının 31 Mayıs'a kadar, işleme sektörüne yönelik başvurularında 13 Haziran'a kadar kabul edeceklerini sözlerine ekledi.