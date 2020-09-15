İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TOBB Kadın Girişimciler Kurulundan okullara bilgisayar seti hediyesi

TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç, Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Köyü İlkokuluna bilgisayar takımı hediye etti.

TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Köyü İlkokuluna bilgisayar takımı hediye etti.


TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Koç, beraberindekilerle birlikte Ortaşar köyünü ziyaret etti. Koç, ziyaret ettiği okula bilgisayar takımı hediye etti. Öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmesini istediklerini belirten Koç, bu nedenle ellerinden geldikçe okullara yardımlara devam edeceklerini söyledi.


Koç ve beraberindekiler, daha sonra Çınar Kaymakamı Sinem Güher Büyüknalçacı'yı ziyaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.