TOGEM-DER'den bin 500 öğrenciye kışlık giysi yardımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) Diyarbakır'ın Sur ilçesinde eğitim gören bin 500 öğrenciye kışlık giysi yardımında bulundu.

Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen programa Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve eşinin yanı sıra, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal'ın eşi Nesrin Bal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ve eşi, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve eşi, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran ve eşi Hasan Gülbaran, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevin Gacal, Yönetim Kurulu Üyesi Reyyan Erdoğan, kurum müdürleri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan program, Sur halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti. Burada konuşan Vali Güzeloğlu, TOGEM-DER'in bugün Diyarbakır'da bin 500 öğrenciye ulaştığını sadece bedenleri değil gönülleri de ısıtan, böylesi bir yardım organizasyonunda buluşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, “İhanet odaklarının bozmak istediği, yok etmek istediği ve bitirmek istedikleri bugün çok daha güçlü bir şekilde yeşerdi, güçlendi ve kökleşti. Çünkü onların işleri yıkmak, bizim işimiz yapmak. Onlar imha ediyor, biz ihya ediyoruz. Gönülleri, şehirleri ve bütün değerleriyle ihya ederek geleceğe bu inançla yürüyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu kararlılıkla gelecek her günümüzü bugünden daha güzel eylesin diyerek TOGEM' e, değerli başkanına ve yönetimine, onların bu güzel işlerine katkı veren bütün hayırseverlere ve gönül insanlarına, bu organizasyonda emeği geçen herkese çok içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

“Çukur eylemlerinde 4 bin ev yıkıldı”

Daha sonra konuşan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, çukur eylemlerinde 4 bin evin yıkıldığını söyledi. Kaymakam Çiftçi, “Bugün Sur'da yeniden ihya ve inşa çalışması var. Yok edilmek istenen çocuklarımızın geleceğini inşa etmek noktasında hızlı bir çalışma var. Daha önce hiçbir okulun bahçesine uğramayan belediyeler artık bütün okulların, vatandaşların hizmetine koşan, yol yapan, köprü yapan, temizlik yapan ve medeniyetin gereği olan tüm çalışmaları yapıyor” diye konuştu.

Ardından konuşan TOGEM-DER Başkanı Saadet Gülbaran ise, derneklerinin 2005 yılında kurulduğunu ve kamu yararına faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Gülbaran, şöyle devam etti:

“Kadın hem ailenin hem de toplumun temel direğidir. Kadına verilen eğitim durgun suya atılan taş misali büyüyen halkalarla etrafını sarıp sarmalayacaktır. Kurulduğumuz günden bugüne ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, ailelere de yiyecek, ev eşyası ve sağlık hizmeti sunmaktayız. Çünkü çocuklar bizim bugünümüz yarınımız ve geleceğimiz. Bugün de Diyarbakır'da öğrencilerimize kışlık giysiler getirdik” dedi.

Konuşmaların ardından, TOGEMDER tarafından öğretmenler günü münasebetiyle Sur İlçemizde görev yapan öğretmenlere hediyeleri verildi. Ardından bin 500 öğrenciye kışlık giysileri dağıtıldı.