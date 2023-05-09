Toplu taşımada kırsal mahalle ağı genişliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Hani Kuyular otobüs güzergahını uzattı, Dağkapı-Sur Devran mahallesi arasında yeni güzergah oluşturdu.
Ulaşım Daire Başkanlığınca vatandaşların eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla oluşturulan ulaşım ağı hizmet vermeye devam ediyor.
Ulaşım Daire Başkanlığı, 9 Mayıs 2023 itibariyle Dağkapı - Sur Devran Mahallesine günde 2 sefer olmak üzere (K-4) kodunda (1 araç ile) toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.
Ayrıca Batı İlçe Otogarı - Hani arası hizmet toplu taşıma araç güzergâhı Hani Kuyular Mahallesini kapsayacak şekilde uzatıldı.