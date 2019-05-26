Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği toprak yüklü kamyon devrildi, kazada şoför hafif yaralandı.

Olay, dün Çınar ilçesine bağlı Yeşilbağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çınar Belediyesi'ne ait 21 VD 435 plakalı toprak yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan ismi öğrenilemeyen şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.