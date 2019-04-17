Torbalı Ticaret Odası'ndan DTSO'ya ziyaret

İzmir'in Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluşan heyet Şanlıurfa, Mardin gezilerinden sonra Diyarbakır'ı ziyaret ederek tarihi, turistik yerlerini gezdi. Gezi kapsamında DTSO'yu ziyaret eden heyet oda yöneticileri ile bir araya geldi.

Torbalı Ticaret Odası yönetimi, Diyarbakır'da TSO yönetimini ziyaret etti. DTSO'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, odalar arasında sağlanacak iş birlikleri ve karşılıklı ziyaretlerin toplumsal barışa sağlayacağı katkıya değindi. Kaya, ekonomik birlikteliğin ve işbirliğinin, ticarette sağlanan ilişkilerin siyasal sorunların çözümüne de katkı sunacağına inandıklarını aktardı. Torbalı Ticaret odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun ise Torbalı ilçesinin ekonomik potansiyeli hakkında bilgi vererek, bölgedeki illeri tanımak ve iş birliklerini geliştirmek için bu geziyi organize ettiklerini söyledi. Olgun, DTSO Başkanı Kaya'nın ekonomik iş birliklerinin toplumsal barış ve siyasete yapacağı katkılar ile ilgili değerlendirmesine katıldığını belirterek ve dünyada gelişmiş ülkelerdeki örneklere değindi.

Toplantıda Diyarbakır'ın yatırım fırsatları ve turizm potansiyeli hakkında bilgiler paylaşıldı. Daha sonra DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane ve Torbalı Ticaret Odası Meclis Başkanı Erkan Aksoy karşılıklı iş birliği ile ilgili değerlendirmeler de bulundu.

Mobilya başta olmak üzere farklı sektörlerde ve fuar çalışmalarında işbirliğinin sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı.