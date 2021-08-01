Trafiğe kapalı caddeye çocuk sokağı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi bölgede bir ilke imza atarak trafiğe kapalı bir caddeyi Çocuk Sokağına dönüştürüyor.

Göreve geldiği günden buyana birçok farklı projeye imza atan Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, bu kez Çocuk Sokağı Projesi ile ilçede trafiğe kapalı olan caddeyi çocuklar için özel tasarlıyor. Bölgede bir ilk olacak Çocuk Sokağı projesi ile çocukların gelişimine ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olacaklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçedeki çocukların düşlerini gerçekleştirebileceği sosyal, zihinsel ve dil gelişimlerine katkı sağlayacak oyunlarla psikomotor becerileri gelişen çocukların takım bilinci, empati kurma, işbirliği yapma, koordinasyon sağlama, stratejik düşünebilme gibi nitelikleri kazanabilecekleri, çocuklara özel bir park inşa ettiklerini söyledi. Başkan Beşikci, “Yenişehir çocuk dostu belediyedir, trafiğe kapalı bir alanda bulunacak olan Çocuk Sokağımızda mini futbol ve basketbol sahası, kaykay pisti, bisiklet yolu, koşu parkurları, meyve bahçeleri, çocuk oyun grupları, renkli yumuşak zemin, macera park, çizgi oyun alanları ve oturma alanlarının inşa edilecek. Bölgemizde bir ilk olacak olan çocuk sokağımızda ayrıca çocuklarımız için içerisinde çeşitli sürprizlerimiz de olacaktır. Projemizin şimdiden ilçemize ve biricik çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.