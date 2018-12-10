Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda trafik kültürü ve bilincini oluşturmak amacıyla Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi'nde 10 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği Trafik Eğitim Parkı tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda trafik kültürünü ve bilincini aşılamak amacıyla inşa ettiği Trafik Eğitim Parkı'nı tamamlayıp hizmete açtı. Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi'nde yer alan Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklara, yaya ve araç trafiği hakkında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek. Oluşturulan sinevizyon odasında teorik bilgilerin verileceği, ardından da çocukların pratik yapma şansı yakalayacağı Trafik Eğitim Parkı'nda yaya geçitleri, trafik ışıkları, üst geçitler, akülü araçlar ve (bina, okul, hastane vb.) çeşitli yapılarda yer alıyor. Pratik eğitimde çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları uzman eğitmenler tarafından gösterilerek aktarılacak. Ayrıca parka yerleştirilecek simülasyon aracıyla çocuklara, trafik kazalarının nasıl olduğu ve emniyet kemerlerinin insan hayatını kurtarmadaki rolü de anlatılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Trafik Eğitim Parkı'nda açtığı mini hastaneden kreş ve ilkokul öğrencileri faydalanacak. Mini hastanede, belirli günlerde çocuklara diş ve göz sağlığı taraması yapacak. Ayrıca mini hastanede çocuklara ağız ve diş sağlığı hakkında detaylı bilgiler verilecek. Trafik anlamında A'dan Z'ye tüm materyallerin bulunacağı Trafik Eğitim Parkı'nda binlerce ağaç, çiçek, dinlenme alanları ve oyun sahaları da bulunuyor.