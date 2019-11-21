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Traktörden düşüp tekerleğin altında kaldı, hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir kişi, traktörden düşüp tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, traktörden düşüp tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti.


Olay, Çınar'a bağlı Aşağıkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, traktörle tarla süren 45 yaşındaki Mahmut Doğan, bir anda dengesini kaybederek araçtan düştü. Doğan, seyir halindeki traktörün tekerleğinin altında kaldı.


Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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