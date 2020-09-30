İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Transferde son hamleler

Futbolda 2020-2021 sezonu ilk transfer dönemi 5 Ekimde sona erecek.

Diyarbakır takımları, eksik bölgelere takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.


Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta sezona iyi başlamayarak geride kalan 2 haftada puan alamayan Amedspor, son olarak gurbetçi hücum oyuncusu Mesut Can'ı renklerine dahil etti. Amedspor'un 2-3 takviye daha yapmak için arayışlara devam ettiği kaydedildi. Misli.com 3. Lig 1.Grup ekibi Diyarbekirspor ise 2-3 mevkiye takviye yapmak için çalışmalar yapıyor. 5 Ekime kadar transferde somut gelişmeler olması bekleniyor.


Bu arada Amedspor, 3. hafta mücadelesinde 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Yeni Diyarbakır Stadyumunda Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.