TSK kar kamuflajları Diyarbakır'da üretiliyor

Kış aylarında TSK tarafından kullanılabilecek kar kamuflajı, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) bünyesinde Kulp ilçesinde yer alan bir tekstil atölyesinde öğrenciler tarafından üretilip teslim ediliyor. 35 çalışan öğrencinin yer aldığı atölyede aylık 35 bin adet kar kamuflajı üretiliyor. Öğrenciler, bir yandan mesleğe adapte olurken bir yandan da aile gelirine katkıda bulunuyor.

İlçede görev yapan Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Talhat Cengiz, çalışan öğrencilerin sadece lise öğrencileri olmadığını söyledi.

Kadın terziliği üzerine olan eğitimin 189 gün olduğuna değinen Cengiz, “Şuan burada 35 öğrencimiz çalışmakta. Öğrencilerimizin bir kısmı okula devam etmekte, bir kısmı da lise ve üniversiteyi bitirmiş. Burada çalışan öğrencilerimiz bir nebze de olsa ailelerine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Kadın terziliği üzerine bu süreç yaklaşık 189 gün sürmektedir. Sonrasında biz bu öğrencilerimizi sınava alıp ustalık belgesini veriyoruz. İlerleyen zamanda öğrencilerimiz kendilerine iş yeri açmak isteseler bunun için de bir haftalık eğitimden geçtikten sonra usta öğreticilik belgesini alıyor ve eleman çalıştırma pozisyonuna geliyor” dedi.

Öğrencilerin aylık 2 bin 500 lira ücret aldığını ifade eden Cengiz, “Burada öğrencilerimiz askeri kamuflaj ve yağmurluk üretmektedirler. Lise mezunu öğrencilerimiz haftanın 5 günü toplam 40 saat, lisede okuyan öğrencilerimiz ise haftada 4 gün burada çalışıp 1 gün de okulda eğitim görüyor. Lise okuyan öğrencilerimiz yaklaşık 2 bin 500 lira civarında bir ücret alıyor” ifadelerinde bulundu.

MESEM çerçevesinde kadın çalışan istihdamına ağrılık vermek için ortaklaşa projeye imza attıklarını ifade eden firma sahibi Mecit Ayhan, ürettikleri kamuflajların denetimle onaylandıktan sonra TSK'nın kabul ettiğini söyledi.

Günlük bin 500 adet kar kamuflajı üretiminin yapıldığını belirten Ayhan, “Öğrencilerimiz buraya geldiğinde hiçbir makine deneyimi yoktu. 5 ay içerisinde askeri kamuflaj, yağmurluk ve karlık üretimi yapıyoruz. Aylık üretim kapasitemiz şuanda 30-35 bin arasıdır. Yükleyici firmaların bize sağladığı hazırlık ürünlerinden biz de günlük 1000-1500 arası üretim sağlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüklenici firmaları ihalelerini alıyorlar ve bize personel sayımıza göre paylaşım yapıyorlar, biz de kamuflajların hazırlık bölümünü yapıyoruz. Montaj kısmını da merkez yapıyor. Ürettiğimiz kamuflajlar denetime girdikten sonra geçerse TSK kabul ediyor” diye konuştu.

Atölyede MESEM bünyesinde çalışan öğrencilerden Fatma Aslan, şunları kaydetti:

“MESEM çerçevesinde burada çalışıyorum. MESEM çerçevesinde olduğu için asgari ücretin yarısı kadar bir ücret alıyoruz. Tabi bu ilerleyen zamanlarda ustalığa geçtiğimde ücret artışı yapılacak. Askerlerin kış aylarında giyebilmesi için kar kamuflajları üretiyoruz. Öte yandan ilerde kendi atölyemi açmama dair bir hedefim var. Burada hem kendi harçlığımızı çıkarıyoruz, hem de ailemizin ekonomik gelirine destek çıkıyoruz.”