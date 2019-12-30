TTGA'nın Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu'na (TTGA) Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Diyarbakır adayı Selda Çiçek Veske seçildi.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 'Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği' için Diyarbakır'dan Selda Çiçek Veske, Gaziantep'ten de Yaşar Mete Akcan adaylıkları açıklamışlardı. Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan bölge adayını belirleme seçimlerine bölgedeki turizm işletme belgeli otel, restaurant, lokanta ve eğlence merkezlerinin yetkilileri oy kullandı. Seçime yoğun ilgi gösterilirken 154 oydan 88'ini alan Selda Çiçek Veske temsilciliğe seçildi. Toplam 196 seçmenin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde oyların 154'ü kullanılırken, her iki adayın da centilmence yarıştığı seçim, oy sayımının ardından Diyarbakır adayı Selda Çiçek Veske 88 oy, Gaziantep adayı olan Yaşar Mete Akcan ise 66 oy aldı. Seçimleri kazanan Çiçek Veske, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Bölge temsilcilerinin seçimle dahil olacağı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu ajansta, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Bakanlık Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, tüzük gereği seçime girmeden direkt yönetim kurulu üyesi olacaklar. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirilecek bir kişi de seçime girmeden direkt yönetim kurulu üyesi olacak.