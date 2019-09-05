İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuğgeneral Başoğlu yeni görevine başladı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu atandığı Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevine başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığına atanırken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığına atandı. Yeni görevine başlayan Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, makamında tebrikleri kabul etti.


2018 yılında İçişleri Bakanlığının kararnamesi ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, terörle mücadelede büyük başarılara ismini yazdırdı. Üstün başarılar elde eden Başoğlu, bir yıl yaptığı İl Jandarma Komutanlığı görevinden Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığına atandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.