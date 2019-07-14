TÜGVA Ergani'de yaz okullarına devam ediyor

TÜGVA Ergani Şubesi tarafından ‘Her şey idmanlı, bilinçli ve eğitimli bir nesil için' başlatılan yaz okulları devam ediyor.

TÜGVA Ergani temsilcisi Cihan Selçuk, TÜGVA'nın yaz okullarına katılacak olan öğrencilerin yapılacak olan spor etkinlikleriyle kendilerini daha zinde hissedeceğini, sosyal etkinlikler, kitap okuma ve seminerlerle de daha bilinçli birer birey haline geleceklerini söyledi. Selçuk, “Tüm bunlara ilave olarak yıl boyunca aldıkları eğitimlerini de tekrar etmiş olacaklar. Yaz okuluna katılan ortaokullu öğrenciler mini golf, langırt, futbol, voleybol, mangala, mas güreşi, halat çekme, satranç gibi etkinliklere katılacak. Sportif faaliyetlerimizin yanı sıra gençlerimizin manevi gelişimlerine katkı sağlayacak, bilgi birikimlerini artıracaktır. Geleceğin gençliğinin tohumlarını bu yaz atacağız, dolayısıyla öğrencileri aramızda görmek istiyoruz. Yaz okulunda çeşitli yaş gruplarından ortaokullu öğrenciler bir araya gelerek çeşitli kitaplardan okumalar ve seminerler gerçekleştirecektir. Fakat amaç sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda şuur kazandırmak, yeni dostluklar kurarak kardeşlik bağlarını güçlendirmek, nihayetinde ümmet bilincini temin etmektir” dedi.