TÜGVA, liseli öğrencilere Enderun Bölge Kampı etkinliği düzenledi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise Koordinatörlüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki öğrencileri Diyarbakır Enderun Bölge Kampı'nda buluşturdu.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Diyarbakır Enderun Bölge Kampı'na Şırnak, Siirt, Mardin, Elazığ, Bingöl, Hakkari, Batman ve Şanlıurfa'da lise eğitimi gören 2 bine yakın öğrenci katıldı. Kampta, üniversiteye hazırlanan öğrencilere tıp, hukuk, diplomasi ve mühendis alanlarında uzman eğitmenler tarafından bilgi verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üst Kurulu Üyesi Taha Yücel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada üniversite okumak isteyen öğrencilerin düşündükleri bölümler hakkında bilgi verdiklerini ve öğrencileri geleceğe hazırladıklarını söyledi. Yücel, “Diyarbakır'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada TÜGVA'nın bölgedeki birçok ilden değerli gençlerimizi Diyarbakır'da toplayıp, onlara üniversite imtihanında seçmeyi düşündükleri bölümler hakkında çocuklarımıza ileride seçmek istedikleri meslek hakkında bilgi vermek ve onları geleceğe hazırlamak için buradayız. Büyük bir yoğunluk var, binlerce gencimiz burada onlara mümkün olduğu kadar, ileriye dönük hayata hazırlama noktasında katkı sunmaya çalışacağız. Öğrencilere çağrım hangi işi yaparlarsa yapsınlar o işin en başarılı çalışanları olmayı hedeflemeleri lazım. Yani yaptıkları işi önemsemeleri, sevmeleri lazım ve o işlete de uzmanlaşıp derinleşmeleri lazım” dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkez Lise Koordinatörü Okan Özer ise Türkiye'de liseli öğrencilere yönelik çalışmalar yaptıklarını aktararak Enderun Okulu Projesi kapsamında 9 ilden gelen öğrencileri Diyarbakır'da bir araya getirdiklerini söyledi. Özer, “Türkiye'de 12 bin lise 6 milyon civarında öğrenci var, onlarla ilgili genel merkez olarak projeler üretmekteyiz. Şuanda da Diyarbakır'da 9 ayrı şehirden gelen öğrenciler ile tıp, mühendislik, hukuk ve diplomasi alanında, hayali ve ideali olan gençler ile bir aradayız. Bu öğrencilere birinci etap bölümü olan lise sıralarında üniversite eğitimi sloganıyla Dicle Üniversitesinde alanına uzman eğitimcilerle ders almaktadırlar. Öğleden sonrada bilim tiyatroları, alanında uzman girişim hocalarıyla ve en sonda kaynaşmayı sağlamak amacıyla grup aksiyonla programımızı neticelendireceğiz" diye konuştu.

Programın Diyarbakır'dan sonra Rize, Uşak, Kütahya, Kahramanmaraş ve Konya illerinde de yapılacağı öğrenildi.