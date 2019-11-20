Tüp bebekte başarı şansı, farklı yöntemlerle arttırılabilir

Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. Mehmet Nafi Sakar, tüp bebek tedavi süreci ve başarıyı artıran faktörler hakkında bilgi verdi.

Kısırlığın birey yerine bir çifti kapsadığını belirten Doç. Dr. Sakar, kısırlığın düzenli ilişkiye rağmen 35 yaş altı kadınlarda 12 ay, 35 yaş ve üzeri kadınlarda ise 6 ay içerisinde gebelik elde edeme durumu olduğunu söyledi. Kısırlığın çiftlerin yaklaşık yüzde 10-15'ini etkilediğini ve bu oranın yaklaşık yüzde 20'sinin de tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Doç. Dr. Sakar, “Tüp bebek ve diğer tedavi yöntemlerinden önce, normal şartlarda gebelik oluşumu sağlanmaya çalışılmalıdır. Eğer sonuç alınamıyorsa tüp bebek tedavisinden daha basit tedavi yöntemleri olan ilaçlarla yumurtalıkların uyarılması veya aşılama denenmelidir. Ancak bu yöntemlere rağmen gebelik oluşmuyorsa tüp bebek tedavi seçeneğine geçilir. Tüplerin yokluğu, hasarlı veya kapalı olması, ciddi sperm sayı ve hareket azlığı durumlarında, 40 yaş üstü kadınlar, kadınlarda yumurta rezervinin düşük olduğu durumlarda,

kadınlarda yumurtalık yetmezliği olduğu durumlarda, nedeni belirlenemeyen infertilite durumlarında, yumurtalıkların uyarılması ve aşılamadan fayda görmeyenlerde, rahim içi ile ilgili sorunlarda tedavi güç ise taşıyıcı annelik gerekebilir, genetik hastalıkların varlığında, radyoterapi ve kemoterapi tedavisi görecek hastalarda tüp bebek tedavisi yapılabilir” dedi.

Tüp bebek tedavisi tekrarlanabilir

Tüp bebek tedavi yönteminin yaklaşık 3 hafta sürdüğünü ve birkaç adımdan oluştuğunu vurgulayan Doç. Dr. Sakar, şöyle devam etti:

“İnfertil çifte, tüp bebek tedavisinde yer alan karmaşık adımlar, riskler, faydalar ve evde enjeksiyon yapma teknikleri konusunda eğitim verilir. Yeterli sayıda yumurta üretmek için yumurtalıkların ilaçlarla uyarılması sağlanır. Kadının yumurtalıklardan yumurtalar toplanır ve eşinden sperm örneği alınır. Yumurtaların sperm ile döllenmesi ve laboratuvarda embriyoların büyümesi için işlem yapılır. Bir veya daha fazla embriyo rahme aktarılır. Embriyo transferinden yaklaşık 2 hafta sonra kanda gebelik testi yapılır. Test pozitif ise 2 gün sonra tekrarlanır, uygun artış olmuşsa 1-2 hafta sonra ultrasonla gebelik değerlendirilir. Buna rağmen gebelik oluşmamışsa tüp bebek tedavi yöntemi tekrarlanabilir. Tedavi sürecinde uygulanan tıbbi yöntemlerin yanı sıra tedaviye başlamış çiftlere önerilen bazı faktörlerin de başarı şansını artırdığı unutulmamalıdır. Tedavi için uygun bir tüp bebek merkezi seçilmeli, tedavi süresi boyunca pozitif düşünülmeli, stresten uzak durulmalı, beslenme önerilerine dikkat edilmeli, gerekiyorsa tedavi süresince psikolojik destek almaktan kaçınılmamalı, sigara ve alkolden uzak durulmalı, çok sıcak ortamlarda vakit geçirilmemeli, ağır spor ve egzersizler tedaviden en az 3 ay öncesinde bırakılmalı, doktora danışmadan herhangi bir ilaç kullanılmamalı, soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlardan korunmaya çalışılmalı.”