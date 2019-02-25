İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türbelere ücretsiz servis hizmeti başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, inanç turizmine katkı sunmak amacıyla Sur ilçesinde bulunan Hz.

Süleyman türbesinden, Eğil ilçesinde bulunan Hz. Elyasa ve Hz. Zülkifl peygamber kabirlerine günde iki sefer olmak üzere ücretsiz servis hizmeti başlattı.


Daha rahat ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için araç filosunu sürekli yenileyen ve genişleten Süleyman türbesinden, Eğil ilçesinde bulunan Hz. Elyasa ve Hz. Zülkifl peygamber kabirlerine günde iki sefer olmak üzere ücretsiz servis hizmeti başlattı. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların da yararlanacağı ücretsiz servis hizmetinde ilk sefer saat 09.30 ile 13.00, ikinci sefer ise 15.00 ile 19.00 saatlerinde yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.