Türbelere ücretsiz servis hizmeti başladı

Süleyman türbesinden, Eğil ilçesinde bulunan Hz. Elyasa ve Hz. Zülkifl peygamber kabirlerine günde iki sefer olmak üzere ücretsiz servis hizmeti başlattı.

Daha rahat ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için araç filosunu sürekli yenileyen ve genişleten Süleyman türbesinden, Eğil ilçesinde bulunan Hz. Elyasa ve Hz. Zülkifl peygamber kabirlerine günde iki sefer olmak üzere ücretsiz servis hizmeti başlattı. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların da yararlanacağı ücretsiz servis hizmetinde ilk sefer saat 09.30 ile 13.00, ikinci sefer ise 15.00 ile 19.00 saatlerinde yapılacak.