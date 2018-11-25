Türk iş insanları Erbil Başkonsolosu ile iki ülke ticaretini masaya yatırdı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde Batman Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan heyet Kuzey Irak'ın Erbil kentine yapılan ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile bir araya gelerek iki ülkenin ticaretini daha ileri götürmek için neler yapılabileceğini konuştu.

DTSO öncülüğünde Kuzey Irak'ın Erbil kentine çıkarma yapan yaklaşık 80 kişilik heyetin temsilcilerinden oluşan bir grup Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğunu ziyaret etti. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya başkanlığında ziyareti yapan heyeti makamında ağırlayan Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, her iki ülke ticaretinin daha da gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. İş insanları heyeti ile sınır kapısındaki işleyişin daha rahat olması için yaptıkları çalışmaları anlatan Başkonsolos Karaçay, her iki ülkenin de sorunu çözmek için çalıştığını kaydetti.

"Diyarbakır'da haber zirvesi toplantısı yapacağız"

İş insanları heyeti adına konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise sınır kapısının ticaret için büyük önem arz ettiğini ve bundan dolayı 29 Kasım tarihinde Diyarbakır'da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında ‘Habur Zirvesi' şeklinde bir toplantı yapılacağını belirtti. Kaya, “DAEŞ saldırısı ve ardından yapılan referandum sonrasında Türkiye, Kuzey Irak ile ticaretini yavaşlattı. Bu durum her iki ülkenin ekonomisine olumsuz yansıdı. Bu iki olumsuzluğun ardından elimize bir fırsat geçti. Bu fırsatı iyi değerlendirip bölge ile ticaretimizi güçlendirmek istiyoruz. Bunun için buradayız. Bu kapsamda Süleymaniye, Erbil ve Duhok'ta temaslarımızı sürdüreceğiz. Ticaretin eski seyrine hatta daha ileri düzeye gelmesi için her üç ilin ticaret odaları ile iş protokolleri imzalıyoruz” dedi.

Ziyaretin ardından heyet tarafından Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'a Diyarbakır ve Batman'ı simgeleyen hediyeler takdim edildi. Ziyarete Erbil Ticaret Ateşesi Zihni Tuğrul, Erbil Gümrük Ateşesi Ersoy Cete ile BATSO Başkanı Abdulkadir Demir Diyarbakır ve Batman'dan giden heyet temsilcileri katıldı.