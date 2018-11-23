Türk iş insanlarından Kuzey Irak çıkarması

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (DTSO) öncülüğünde Diyarbakır ve Batmanlı iş insanları Kuzey Irak'a çıkarma yaptı. Ziyaretin ilk gününde Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentine giden heyet, Süleymaniye Uluslararası Ticaret Fuarında incelemelerde bulunduktan sonra Vali Yardımcısı Ahmet Ali'yi makamında ziyaret etti.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Başkanı Abdulkadir Demir, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı'nın da aralarında bulunduğu Diyarbakır ve Batmanlı iş insanlarından oluşan yaklaşık 80 kişilik heyet ilk ziyaretlerini Süleymaniye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yasin Rahim'in ev sahipliğinde ticaret fuarına yaptı. Yasın Rahim tarafından kapıda karşılanan DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve beraberindeki heyet fuar alanında sergilenen ürünleri gezdi. Yasin Rahim tarafından bütün stantlar teker teker gezdirilen Türk heyeti daha sonra fuar alanından ayrıldı.

DEAŞ saldırısı nedeniyle 4 yıldır fuar yapılmıyordu

Süleymaniye kentinde 4 yıl önce DEAŞ'ın Musul üzerinden Kuzey Irak'a saldırması ile birlikte fuarlar durdurulmuştu. 4 yıl sonra ilk defa yapılan fuara Türkiye, İran, Fransa ve Irak'tan toplam 165 firma katıldı. DEAŞ saldırısı nedeniyle yapılamayan fuarın 4 yıl aradan sonra yeniden başlaması bölgedeki iş insanlarında mutluluğa neden oldu. Fuara katılan firmalar ürünlerini sergilerken, Diyarbakır ve Batman'dan gelen Türk iş insanları heyeti ise fuarda detaylı incelemelerde bulundu.