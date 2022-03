Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Mesut Işık, yeniden şube başkanlığına seçildi.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulunda Mesut Işık yeniden şube başkanlığına seçildi. Yönetim kurulu üyelerine de Ahmet Demirel, Yusuf Çelebi, Davut Yıldız, Adnan Türk, Mehmet Alpaslan, Önder Uçar, Alaattin Sever ve Rabia Başeğmez getirildi.

Işık, genel kurulda yaptığı konuşmada, kurulduğu günden bu yana insanlığın değerlerine taraf olan ve bu milletin merhametini, hiçbir ayrım gözetmeden, dünyanın dört bir tarafına tüm insanlığa taşıyan Türk Kızılay'ın ihtiyaç anında dayanışmanın, ızdırap anında şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün, merhametin, tarafsızlığın ve barışın yüzü olduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ın, her koşulda ve her yerde hiçbir ayrım yapmaksızın, her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın, korunmasız insanlara yardım ettiğini anlatan Işık, insan hayatını ve sağlığını koruyarak, insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı ve iş birliğini geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Türk Kızılay'ın bu ülkenin ve hatta insanlığın yüz akı kurumlarından biri olduğunu ifade eden Işık, "Özellikle son yıllarda dünyanın herhangi bir yerinde, bir toplum zor duruma düşmüşse, yönünü Türkiye'ye ve Kızılay'a dönmektedir. Dil, din, ırk ayrımı gözetmeden çalışmalarını sürdüren Kızılay, Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insana yardım eli uzatarak insani yardım çalışmalarında küresel bir aktör haline gelmiştir" dedi.

Türk Kızılay'ın, son 10 yılda 138 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale ettiğini anımsatan Işık, ihtiyaç sahiplerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığını bildirdi.