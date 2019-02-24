Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi'nin yeni başkanı Işık oldu

Seçimlerde 167 delegeden 121'inin oyunu alan Mesut Işık, Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi'nin yeni başkanı oldu.

Türk Kızılay'ı Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulu, Çevre ve Şehircilik Diyarbakır İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. İki liste halinde girilen seçimlerde 167 geçerli oyun 121'ini alan Mesut Işık, başkan seçildi.

Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi'nin yeni başkanı olan Işık, bugün yeni bir dönemi başlattıklarını söyledi. Işık, "Bize ve yönetim kurulu üyelerimize bu fırsatı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün Diyarbakır'ın, ilçelerinin, beldelerinin, köy ve mezralarının muhtaçlarına, fakirlerine, garip ve gurebalarına Kızılay şubemizin yeni bir hayır kapısı, bir umut ışığı olacağını ifade etmek istiyorum. Allah'ın izni ve yardımı ile devraldığımız bu emaneti, bayrağı, milletin, inancına, değerlerine uygun bir şekilde şefkat, merhamet, adalet ve insani temeller üzerinde yeniden imar ve inşa etmeye çalışarak, nerede olursa olsun, bu millettin sahipsizlerine, kimsesizlerine ulaştırmaya, yaralarına merhem olmaya çalışacağız. Yapacağımız yardımlar ve destekler ile bu milletin kardeşlik ve dayanışma duygularını, toplumun farklı kesimlerinin kucaklaşmasını, birbirlerinin dertleri ile dertlenmesinin zeminini oluşturmaya gayret edeceğiz. Kızılay Diyarbakır şubesi ve diğer 6 şubemiz ile birlikte kardeşlik bağımızın güçlenmesine vesile olacak yardımlaşma faaliyetlerine, bütün Diyarbakır halkını şahit tutmaya, onları haberdar etmeye çaba göstereceğiz. Diyarbakır şube yönetimi olarak 6 şubemizle birlikte ele ele omuz omuza vererek, tüm işlerimizi hayır ve bereketini umarak rabbimizin emri doğrultusunda istişare ile yürüteceğiz. 150 yıllık geçmişi ile Türkiye'nin gözbebeği olan Kızılay'ın değerini arttıracak projeler geliştirerek Kızılay'ı daha ileriye taşıyacağız. Çıktığımız bu yolda tüm üyelerimizin desteğini yanımızda görmek istediğimiz gibi, Diyarbakır halkının da bu çalışmalara sahip çıkacağına inanıyoruz” dedi.