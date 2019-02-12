Türk Kızılayı'ndan öğrencilere kırtasiye yardımı

Türk Kızılayı Diyarbakır'ın Kulp Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 285 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Türk Kızılayı Kulp Şubesi daha önce okul idarecileriyle birlikte yapmış olduğu çalışmalarla tespit edilen 285 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Türk Kızılay Kulp Şubesi Başkanı Tahsin Zengin, yaptıkları çalışmalarda ihtiyaç sahibi öğrencileri belirlediklerini söyledi. Zengin, "İlk etapta 285 öğrenci belirleyerek okullarda ve köylerde kendilerine ulaşarak çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttık. Bu çalışmalarımız ihtiyaç sahibi tek bir öğrenci kalmayacak şekilde devam edecektir. Türk Kızılayı Kulp Şubesi olarak her konuda üstümüze düşeni yapma gayretini taşıyoruz" dedi.