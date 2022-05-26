“Türk Mutfağı Haftası'nda vatandaşlara Diyarbakır lezzetleri ikram edildi

Esnaf Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen “Türk Mutfağı Haftası” çerçevesinde tarihi Hz. Süleyman Cami meydanında yöresel lezzetleri tanıttı.

Etkinlik dahilinde coğrafi işaret almış Diyarbakır'a özgü kuru dolma, içli köfte, mehir, cimili tatlısı 2 bin 500 kişiye ikram edildi. Bugün ise “Türk Mutfağı Haftası” dahilinde tarihi On Gözlü Köprüde coğrafi işaret almış Duvaklı Pilav, Mumbar Dolması ve Kadayıf tatlısı ikramı yapılacak. 27 Mayıs'ta ise tarihi Keçi Burcu'nda vatandaşlara coğrafi işaret almış meşhur Diyarbakır ciğer kebabı ikramı olacağı belirtildi.