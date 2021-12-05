Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Zekiyan'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret

Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Merkez Sur ilçesindeki Ermeni Katolik Kilisesi'ni ziyaret etmek için Diyarbakır'a gelen Başepiskopos Zekiyan ve beraberindeki heyet, Vali Karaloğlu ile İçkale'deki valilik makamında görüştü. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Zekiyan ile görüşen Vali Karaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Karaloğlu, Zekiyan'ı medeniyetin simge şehri Diyarbakır'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Zekiyan ise zengin bir kültür birikimine sahip olan Diyarbakır'ın tarihi kiliselerinde yapılan restorasyon çalışmaları ve misafirperverliğinden dolayı Vali Karaloğlu'na teşekkür etti.