Türkiye Futsal üçüncülüğü Ergani'den

Diyarbakır Ergani Cumhuriyet Ortaokullu, Kırklareli'de düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Futsal Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kırklareli'de düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyet programında yer alan Okulspor Okullar Arası Yıldız Erkekler Türkiye Futsal Şampiyonasına 81 ilden 500 okul katılım sağladı.

Türkiye Futsal birincilik müsabakalarında ilk 8 takım arasına girmeyi başaran Diyarbakır Ergani Cumhuriyet Ortaokulu, son karşılaşmasında Antalya LKSE Ortaokulu'nu 3-2 yenerek, Türkiye 3'üncüsü olarak büyük başarıya imza atarken, kupanın sahibi oldu.