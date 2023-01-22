Türkiye'de 33 ilden büyük Kayapınar ilçesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlarına destek paketleri

Türkiye'de 33 ilden büyük olan Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi, dev destek paketleri devam ediyor. Kaymakam Karaman, “Engelli, yaşlı, yardıma muhtaç ve gençler unutulmadı, yemekten sağlığa eğitimden hijyene kadar sosyal belediyecilik anlayışı” dedi.

Yaklaşık 412 bin nüfusu ile 33 ilden büyük nüfusa sahip olan merkez Kayapınar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşları unutmadı. Dev hizmet paketiyle vatandaşların yanında olmaya devam eden belediye, başta engelli, yaşlı, yardıma muhtaç ve gençlere sunulan hizmetler devam ediyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman'ın talimatlarıyla yeni destek paketleri de hayata geçerek yemekten sağlığa, eğitimden hijyene kadar Kayapınarlıların yanında. Başkan Karaman, “İlk olarak şehrimizin, Kayapınar'ın yoğun noktaları, vatandaşımızın günlük olarak sıklıkla kullandığı yerlerde uygulamaya koyduğumuz bir hizmet var. İlk noktamız Eğitim Araştırma Hastanemiz, birçok vatandaşımız, burada sağlık hizmeti satın alırken günlük yoğunluğunun arasında bir nebze açlığını gidermek, gidermeleri için sıcak çorba hizmeti sunmaya başladık" dedi.

"Bunun dışında bu hizmeti bizim eğitim akademilerimiz, bilim akademilerimizdeki öğrencilerimize, kurs imkanı, ders çalışma imkanı sunduğumuz yerlerde de sıcak çorba hizmeti sunuyoruz" diyen Başkan Karaman, "Tabi onlara hafta içi günlerde bir de sandviç ve içecek hizmetimiz yine başlamış durumda. Biz; buradan günlük, insanların çok yoğun bir şekilde kullandığı ve bazen açlıklarını giderecek zaman ayıramadığı noktalarda onların yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu hizmetimiz hızlı bir şekilde artarak devam edecek” diye konuştu.

“10 bin vatandaşa düzenli gıda, yeni doğanlara çanta ve mama”

Gıda kolisinden hijyen paketine, bebek çantasından mama desteğine kadar projeleri artırarak devam ettirdiklerini aktaran Başkan Karaman, “Yaklaşık 10 bin vatandaşa Kayapınar'da düzenli olarak gıda kolisi hizmeti veriyoruz. Yaklaşık 4 bin vatandaşımıza sosyal devlet olmanın, sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak temizlik maddesi temin ediyoruz. Onun dışında insanlarımıza yeni doğan evlatları için bir bebek çantamız, temel ihtiyaçlarını görebilecekleri yeni doğan bebeklerin, yavrularımızın yoksul ailelerimiz için bir setimiz var. Yeni doğan bebeklerin, ailelerine bunları veriyoruz. Hayatının bir döneminde, ilk bebeklerin doğduğu ilk yıl içerisinde anne sütünü bir vesile alamadıkları zaman gene ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza mama desteği sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Engelli ve yaşlılara bakım, yemek ve sağlık desteği”

Yeni uygulamaya koydukları hizmetlerden biri evde bakım hizmeti olduğunu aktaran Karaman, başta yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların hanelerine günlük sıcak yemek hizmeti vermeye başladıklarının bilgisini verdi. Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu, yaklaşık şu anda 300 kişi civarında. Haftanın tüm günlerinde kapılarına kadar tabiri caizse mutfaklarına kadar bir günlük yemeklerini sıcak bir şekilde kendilerine sunuyoruz. Bu düzenli bir hizmet. Aynı zamanda evde bakım hizmetimiz içerisinde yaşlılarımızın bakımı, onların sağlık, rutin, sağlık kontrollerinin ve rutin günlük sağlık ihtiyaçlarının, işte pansuman gibi, tansiyon ölçme gibi, şeker ölçme gibi ihtiyaçlarını gören bir birimimiz var. Evde bakım hizmetinde onların bu ihtiyaçlarını görüyoruz.”

“Çölyak hastalarına gıda paketi”

İlçede yaşayan çölyak hastalığı hastalarının her gıdayı tüketemediği hatırlatan Başkan Karaman, özellikle gluten noktasında belli çok sınırlı sayıda gıdayı tüketebildikleri bir hastalık olduğunu bunun için de her yıl düzenli olarak bin kişiye ikişer ayda bir gıda paketlerini sunduklarını belirtti.

“Sosyal belediyecilikte ücretsiz imkan”

Arif Karaman, sosyal belediyecilikte Kayapınarlı vatandaşlara ücretsiz imkanları sıralayarak artacağını kaydetti. Karaman, “Kayapınar kaymakamlığı ve Kayapınar Belediyesi burada yaşayan 400 küsur bin vatandaşımızın içerisindeki sosyal, ekonomik ve sağlık açısından dezavantajlı bütün kitlelerin hizmetinde. Tabi en başta gelen önceliğimiz burada engelli vatandaşlarımız, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımız ve ondan sonra da geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, gençlerimizi özellikle yaklaşık 12 tane bilim akademisi, eğitim akademisi gibi ücretsiz onlara imkan sunduğumuz, ders çalışma imkanı sunduğumuz sınavlara hazırlık kursu imkanı sunduğumuz yerlerde elimizde yetiştiriyoruz. Devletimizin bir sosyal devlet olmasının uzantısı olarak ben bu hizmetlerimizin artacak, artarak devam edeceğini buradan huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.