Türkiye'nin ciro birincisi Diyarbakır'dan

Diyarbakır'a yaptıkları büyük yatırımla vatandaşlara istihdam sağlayan bir mobilya mağazası Türkiye genelinde kendi bayileri arasında ciro birincisi oldu.

Diyarbakır'a yıllar önce yatırım yapmaya başlayan ve vatandaşların istihdam kaynağı olan Akçay Grup 2018 yılı içerisinde mobilya market zinciri olan bir fabrikanın, Türkiye genelindeki bayileri arasında ciro birincisi oldu. Diyarbakır'a tekstil, inşaat ve mobilya sektörlerinde sürekli yükselen bir grafik ile Diyarbakır'a katma değer üretmeye devam etiğini belirten Akçay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Akçay, ülkenin içinden geçtiği tüm ekonomik buhran ve krizlere rağmen hiçbir zaman küçülmeye gitmeyerek, zarar edilen dönemlerde bile istihdamı arttırmaya dönük yatırımlar yaparak Diyarbakır ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiğini söyledi. Akçay, “Diyarbakır'a yaptığımız yatırım ve satış sonrası hizmet çalışmalarının sonucu, 2018 yılında Türkiye'deki mağaza zinciri olan bir şirketin bayileri arasında ‘Türkiye Ciro Birincisi' olduk. Bu onuru bizlere yaşatan tüm hemşehrilerimize, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız. Türkiye'nin yatırım yapılabilir en verimli ve en güvenli şehirlerinden biri olan Diyarbakır'a bu vesile ile Türkiye'deki tüm girişimcileri ve iş insanlarını davet ediyoruz. 2018 yılı Ekim ayında yaşanan ekonomik dengesizliklere rağmen Diyarbakır Yeni Stadyum civarındaki dördüncü şubemize yaklaşık 1 milyon Türk Lirası yatırım yaparak istihdam üretmeye devam ettik” dedi.