Türkiye'nin en büyük mahallesi Bağcılar yeni imar yolları ile güzelleşiyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kentin yeni ve gelişen yüzü olan 150 bin nüfuslu Bağcılar Mahallesi'nde değişime imza atmaya devam ederken, 10 metre genişliğinde ve 800 metre uzunluğunda yeni imar yolu açılarak kaldırım düzenleme çalışmaları yapıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, vatandaşların ulaşımda kolaylık yaşaması için yeni imar yolları kazandırmaya devam ediyor. Son dönemlerde yaşadığı değişim ve yeni yapılaşma alanlarıyla hem ilçenin hem Diyarbakır'ın yeni modern yüzü olarak gündeme gelen Bağcılar Mahallesi yeni bir yola daha kavuşuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 metre genişliğinde ve 800 metre uzunluğunda yeni yol açarak kaldırım düzenleme çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmasını yerinde izleyen Başkan Hüseyin Beyoğlu, hem bilgi aldı hem de talimatlar verdi.

“Gelecekte ulaşım sorunu olmasın diye çalışıyoruz”

Hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı ile ilçenin geleceğine yön veren hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini anlatan Başkan Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizler için emir ve talimat anlamına gelen ‘geleceğe umutla bakan şehirler' düşüncesi kapsamında Bağlarımızın ve aynı zamanda Diyarbakır'ımızın gelecekte ulaşımda sorun yaşamaması için bu projeleri hayata geçiriyoruz. Milletimiz bizden önceki durumu da ve bizim 26 ayda yaşatmış olduğumuz değişimi de biliyor” dedi.

Hizmet seferberliğine devam

Bağcılar Mahallesi Yeni Hal 2 Caddesi'nde tahrip olan kaldırımlar ve parke taşları yenilenerek bölgeye modern bir görünüm kazandırıldı. Kırsal yerleşim yerlerinde ise ekiplerin çalışmaları bayramdan sonra yoğunlaştırıldı. Kırkkoyun Mahallesi'nde vatandaşların hayata geçirdiği yeni yerleşim bölgelerinde yeni yollar yapılarak ulaşım sorunu çözüldü.