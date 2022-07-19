Türkiye'nin en büyük mahallesinin çehresi yeni yollarla değiştiriliyor

AK Partili Bağlar Belediyesi, 200 bine yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük mahallesi ünvanına sahip Bağcılar Mahallesinin çehresini, yeni yollar inşa ederek değiştiriyor.

İlk kez yapılan bir çok cadde ve sokaktaki yollar, belediyenin Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfaltla döşenerek ulaşım için göz kamaştıran bir görünüm kazandırıldı. Son üç yılda yaptıkları çalışmalarla kırsal bölgelerdeki yol sorununu önemli ölçüde çözdüklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ”Bu yıl daha çok ilçe merkezindeki yeni yerleşim alanlarına yoğunlaştık. Yakın gelecekte tüm Türkiye'de örnek bir bölge olarak gösterileceğini düşündüğümüz Bağcılar Mahallesinde sürdürmüş olduğumuz çalışmalarla bu bölgenin çehresini değiştiriyoruz” diye konuştu.

Şehir içi ve bağlantı yollarla trafik sorununa çözüm üretiliyor

Bağlar nüfusunun yarısını ve Diyarbakır nüfusunun da önemli bir bölümünü oluşturan Bağcılar Mahallesinde belediye tarafından başlatılan yeni yol yapma, mevcut yolları revize etme, üst yapı sorunlarını çözme, çevre düzenleme, yeşil alan oluşturma ve yeni parklar inşa etme çalışmaları devam ediyor. 2019 yılından bu yana bölgede 10 yeni park projesini hayata geçiren belediyenin bir çok projesi de devam ediyor. Yeni yaşam alanlarının inşa edilmeye devam edildiği bölgede önemli bir ihtiyacı oluşturan yeni yol yapım çalışmalarıyla bir yandan mahalle ve sokak içi ulaşım sorunu çözülürken, bir yandan da bağlantı yollar hayata geçirilerek trafik sorunu aşılıyor.

İlk kez yapılan yollar asfaltlanarak güzelleştiriliyor

Metal İşleri Sitesi'nin bulunduğu güzergahı Siverek yoluna bağlayan 1253/1 sokakta 20 metre genişlik ve 260 metre uzunlukta yol yapıldığı açıklandı. Nevruz Park'ın çevresinde ise 1147/1 sokakta 15 metre genişlik ve 380 metre uzunluğa sahip yeni yol açılarak çevredeki vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorun çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı bilgisi verildi. Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesindeki yeni yerleşim yerlerinde ilk kez açtığı yolları kendi üretimi olan asfaltla döşeyerek ulaşıma elverişli ve modern görünümlü hale getirdi. Yeni yolların görüntüsü vatandaşlardan beğeni topluyor.

Bir çok ilden daha kalabalık olan Bağcılar Mahallesinin sadece Diyarbakır'ın değil, Türkiye'nin gelişen ve dönüşen modern yüzü olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yaşam alanlarından dolayı yol yapma ihtiyacının yoğunlukta olduğunu söyledi. Tüm imkanlarıyla buraya yoğunlaştıklarını anlatan Başkan Beyoğlu, ”Kırsal mahallelerimizdeki ulaşım ve yol sorununu üç yılda yaptığımız çalışmalarla önemli bir seviyeye getirdik. Vatandaşlarımızın talebi olduğu takdirde bu bölgelerde yine gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl daha çok ilçe merkezine yoğunlaştık. Bağcılar Mahallesinde rekor sayılabilecek oranlarda yeni yollar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu hizmetlerin önemi yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. Vatandaşlarımızın yaşamına doğrudan dokunan hizmetlerdir. Geniş yollar, ferah yaşam alanları, huzur veren görünüme sahip cadde ve sokaklarıyla Türkiye'de model olacak. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Milletin kaynaklarını millete hizmet yolunda değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.